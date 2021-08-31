Расцветающая Шуша и медленно гибнущий Ханкенди: итог исторической ошибки армянских националистов

Никогда еще расстояние между беспросветной нищетой и стремительным развитием не было столь малым. Никогда еще люди из нищего прошлого и кошмарного настоящего не жили по соседству с теми, чей завтрашний день будет прекрасен, полон поступательного развития, уверенности в завтрашнем дне, комфорта. Нет, даже между ГДР и ФРГ не было такой разницы. Ее нет даже между Северной и Южной Кореей.

Да, освобожденная Шуша, за стремительным восстановлением которой могут наблюдать жители соседнего Ханкенди, уже является примером великого азербайджанского города со славной историей, культурными традициями, но в то же время и уголком для удобной, комфортабельной жизни.

Менее, чем за год к Шуше провели очень современные, качественные дороги, в том числе и Дорогу Победы. Колыбель азербайджанской культуры, обретшая второе дыхание после освобождения, уже радует глаз восстановленными памятниками, музеями, современными гостиницами. Восстанавливаются и строятся новые мечети, причем ремонт мечети Юхары Говхерага завершается. Был восстановлен родник Натаван. Восстановлено электрическое хозяйство Шуши, высоковольтные линии сюда протянуты из Физули, построена подстанция.

И все это уже сейчас, всего лишь 9 месяцев спустя после освобождения Шуши! И работа кипит, она ведется в режиме 24\7. В итоге же будет восстановлено 36,2 км дорог, проложено 17,6 км новых дорог, а также будут восстановлены природные леса и парки Шуши, созданы новые зеленые коридоры, в том числе вокруг города будет создано 8-километровое зеленое кольцо. Одним словом, на наших с вами глазах, Шуша превращается в один из самых красивых уголков мира.

Посетить её, взглянуть на Консерваторию Востока, увидеть своими глазами Джыдыр Дюзю, пройтись по улицам великого города, освобождение которого стало подвигом азербайджанской армии захотят тысячи и тысячи туристов из разных стран мира. Тем более, что в Шуше будут проводиться самые различные фестивали, главным из которых будет ежегодный музыкальный фестиваль "Хары бюльбюль".

Я прекрасно помню, какую истеричную реакцию вызвал в Армении проведенный в мае нынешнего года фестиваль "Хары бюльбюль". За выступавшими на нем музыкантами, за праздничным салютом армяне наблюдали со смесью зависти и злости. Особенно тяжко в этом плане было жителям Ханкенди, который в прямом смысле слова находится под ногами у наших солдат.

А что будет дальше представить не сложно. Проживающие в Ханкенди армяне уже сейчас столкнулись с большими проблемами. Там вода стала на вес золота, постоянные перебои с подачей электричества, с работой мобильной связи. Там проблемы с работой. Нет, она пока есть. В основном для женщин с низкой социальной ответственностью. Но и ее не будет, когда закончится срок пребывания российских миротворцев.

А в Шуше уже сейчас, есть хорошо оплачиваемая работа для тех, кто восстанавливает город. В будущем с работой тоже не будет проблем. Все это входит в четко реализуемый план возрождения всего освобожденного Карабаха и его главной жемчужины. В Шуше планируется построить 25 жилых, трех-, четырех- и пятиэтажных домов, чтобы граждане уже начали возвращаться в родной город.

А ведь готовы генеральные планы всех освобожденных от оккупации наших городов. И первый проект "умной деревни" будет реализован в Зангиланском районе, где будет восстановлено разрушенное село Агалар. Проект будет реализован в этом селе по 5-ти компонентам - жилье, производство, социальные услуги, "умное сельское хозяйство" и альтернативная энергетика. Энергетические потребности поселения, где планируется отстроить 200 домов, будут обеспечиваться только альтернативными источниками энергии.

Как видим, в освобожденном Карабахском регионе Азербайджана создается серьезная транспортная и энергетическая инфраструктура для создания самовоспроизводящейся экосистемы. Освобожденные территории обладают для этого значительными экономическими ресурсами, поскольку все препятствия на этом пути устранены. Здесь уже с чистого листа создаются самые благоприятные условия формирования экономики XXI века!

И это символично. Страна, одержавшая победу в 44-дневном противостоянии с противником благодаря использованию самого современного оружия, вошла в мировые учебники военного искусства в качестве примера ведения войны XXI века. Теперь, мы показываем всему миру, что строим страну, отвечающую всем стандартам развития и комфорта XXI века. Освобожденный Карабах же будет самым процветающим уголком самого развитого государства региона. На фоне которого особо ярко будет видна невероятная отсталость, нищета и беспросветность жизни армян в Ханкенди, да и в самой Армении. И это будет справедливый, как ни крути, финал. Потому, что армянская сторона слишком часто и долго отвергала предложения Азербайджана о мире, добрососедстве, основанном на уважении к территориальной целостности нашего государства.

Акпер Гасанов