Состоялась встреча с азербайджанской общиной в Кельне

Состоялась встреча сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой с проживающей в Кельне азербайджанской общиной. Во встрече принимали участие азербайджанцы, проживающие в Кельне и его окрестностях, наши соотечественники-врачи, работающие в ведущих университетах Германии, сотрудники консульства Турции в Кельне, представители турецкой диаспоры и СМИ.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, открывая мероприятие вступительным словом, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов еще раз поздравил наших соотечественников с блестящей и славной Победой, одержанной под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, и выразил им признательность за единство, солидарность и самоотверженную деятельность, проявленные в тот период для доведения до мировой общественности правового дела Азербайджана.

Напомнив о проведении в Германии Общеевропейского карабахского митинга и других многолюдных мероприятий, председатель комитета отметил, что в жизни диаспоры победоносного народа уже начался новый и важный этап, порекомендовал проявлять большое внимание и заботу о молодежи для усиления диаспоры. "Нам необходимо добиться единства. Сегодня нас объединяют еще больше ценностей. Мы должны уделять больше внимания ценностям, которые объединяют людей и придают нам силы", - сказал председатель.

Мероприятие было продолжено демонстрацией видеоролика, отражающего направления деятельности комитета в последние годы, реализованные проекты, в том числе поездку активистов диаспоры в Шушу.

Затем выступили государственный чиновник земли Северный Рейн-Вестфалия Эльнур Рихтер, доцент Рурского университета Германии, руководитель группы экономической безопасности в Кембриджском университете Англии, гостевой доцент Университета Капе Южной Африки Эльхан Садыгзаде, член Союза журналистов Германии, писатель, переводчик, публицист Орхан Арас, председатель Общества германо-азербайджанской дружбы Наиба Гаджиева, член организации İRKAZ, сотрудник германской компании "HennaMond" Самир Гасанов, член турецкой диаспоры Левент Ташкыран и другие. Oни говорили о большом значении единства и солидарности между нашими соотечественниками, важности привязанности к своим корням, национальной идентичности, единстве азербайджанской и турецкой диаспор, работе, проводимой в области пропаганды азербайджанских реалий среди германской общественности, в частности, в медиа, значении сотрудничества с влиятельными местными СМИ и сложностях в этой сфере, выдвинули предложения относительно дальнейшей деятельности.

Встреча завершилась обменом мнениями и ответами на вопросы.