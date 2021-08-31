Работы, проводимые в Шуше, вызывают гордость и восхищение

Процесс возрождения освобожденных территорий Азербайджана вызывает восторг, гордость и восхищение.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

По словам политолога, поражает воображение тот факт, что в Физули уже на стадии завершения находится проект международного аэропорта. Это, отметил Садыхов, действительно огромный успех, потому что подобные объекты возводятся в мире за несколько лет, а Азербайджану удалось добиться результатов менее чем за год.

"Чувство гордости, восхищения не покидает ни одного азербайджанца, в том числе и меня. Сегодня на освобожденных территориях идут масштабные работы по строительству новых и восстановлению старых инфраструктурных объектов, прокладываются дороги, эти территории обеспечиваются электричеством и водой", - отметил наш собеседник.

Особую гордость, отметил Садыхов, каждый из нас испытывает, наблюдая за восстановлением Шуши. Возрождаемый города преображается на глазах. Открываются гостиничные комплексы, реставрируются исторические кварталы, восстанавливаются дома-музеи знаменитых шушинцев. Так, открылся после реставрации дом-музей великого певца Бюльбюля, восстановлен мавзолей Моллы Панаха Вагифа, прошел фестиваль Харыбюльбюль, Дни поэзии Вагифа и так далее.

"Никого не могут оставить равнодушными работы, которые реализуются в Карабахском регионе на уровне мировых стандартов. Это беспрецедентная работа, и каждый гражданин Азербайджана готов внести свой посильный вклад в этот созидательный процесс", - подчеркнул азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева