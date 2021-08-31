На конкурсе «Кубок моря» проведены артиллерийские стрельбы

Военные моряки стран, принимающих участие в конкурсе "Кубок моря" в рамках "Армейских международных игр - 2021" в иранском городе Энзели, на полигоне боевой подготовки в Каспийском море выполнили задание "Стрельба по плавающей мине" этапа "Соревнование по выполнению артиллерийских стрельб".

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, по условиям задания военные моряки уничтожили две минные цели, плавающие на определенном расстоянии от движущихся кораблей, с использованием всего 32 патронов.

Судейская комиссия провела оценивание по времени действий по уничтожению целей и оставлению кораблями полигона.

Согласно итогам, команда Ирана с 38 очками заняла первое место, Россия с 36 очками - второе, Казахстан с 34 очками - третье, а азербайджанские военные моряки, набрав 28 очков, стали четвертыми.

В настоящее время проводится очередной этап конкурса.