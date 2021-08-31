Рабочая группа обсудила вопросы энергообеспечения освобожденных территорий Азербайджана

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.