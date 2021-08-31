https://news.day.az/politics/1374781.html Рабочая группа обсудила вопросы энергообеспечения освобожденных территорий Азербайджана
Рабочая группа обсудила вопросы энергообеспечения освобожденных территорий Азербайджана
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.
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