Кыргызские журналисты прочитали суры Корана на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле

31 августа представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета прибыли в Джебраил после Физулинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, иностранные журналисты осмотрели руины разрушенного армянами города. Было отмечено, что до оккупации в Джебраиле с его живописной природой было много исторических памятников и святилищ. Однако после оккупации от Джебраила остались одни развалины, армяне использовали его как оборонительную территорию.

Представители медиа органов стран-членов и наблюдателей Тюркского совета посетили одно из кладбищ, где стали свидетелями разрушения надгробий, раскопок могил и извлечения трупов. Представители зарубежных СМИ подчеркнули, что этот вандализм несовместим с человечностью.

Журналисты из Кыргызстана прочитали суры Корана на кладбище, помолились за души похороненных здесь жителей Джебраила, а также наших шехидов.

Отметим, что в поездке принимают участие более 20 иностранных журналистов из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Цель поездки - сбор информации о зверствах, учиненных армянами на территории Азербайджана в период оккупации, разрушенных исторических памятниках и населенных пунктах.

В ходе трехдневной поездки иностранные журналисты посетят Физули, Джебраил, Шушу и Гянджу.