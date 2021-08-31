Посол Великобритании поблагодарил азербайджанских миротворцев за помощь в Кабуле

Посол Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймс Шарп опубликовал на своей странице в Twitter пост со словами благодарности в адрес азербайджанских миротворцев, несших службу в Афганистане.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Мы благодарны 120 азербайджанским миротворцам, несшим службу в Афганистане, за помощь в обеспечении безопасности аэропорта Кабула во время проведенной Великобританией и партнерами по НАТО эвакуации. Мы рады слышать, что миротворцы вернулись в Азербайджан живыми и здоровыми".