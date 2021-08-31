Кому и кобыла невеста: о женщинах и армянских мифах

Публицистика - сила великая. Можно, оказывается, не сказав ничего существенно нового, создать впечатляющую панораму, хвастаясь тем, чего казалось бы стоит стыдиться. О том, что в Армении до сих пор рефлексируют по поводу причин и последствий поражения в 44-дневной войне, мы слышали не раз. Вон, в парламенте самой отсталой страны региона недавно мордобой показывали. Летали бутылки, особую меткость в бросках которых продемонстрировал экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.

Да, тот самый, в честь которого была названа линия обороны на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Она, напомню, была преодолена впервые еще в ходе четырехдневной апрельской войны 2016 года. Тогда Оганян и его подельник, третий президент Армении Серж Саргсян разве что мамой не клялись, пытаясь доказать, что никакого поражения в войне не было, хотя азербайджанская армия взяла под контроль ряд стратегически важных высот, освободив 20 квадратных километров родной земли.

Но то фиаско было ничто по сравнению с тем, которое потерпела армянская армия в результате 44-дневной войны. Азербайджан вернул себе семь ранее оккупированных районов, водрузил свой флаг в Шуше, вдребезги разбив все смехотворные мифы про "непобедимость" армянской армии и "непроходимость" их линий обороны. Естественно, с момента, когда это военно-политическое фиаско было оформлено официально, в виде подписи премьер-министра Армении Никола Пашиняна под трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, в РА безостановочно идет поиск козлов отпущения.

Усердие в этих поисках проявляют обе стороны - армянская оппозиция валит все на "карабахский клан", а его члены называют Пашиняна капитулянтом. В общем, весело живут в самой отсталой стране Южного Кавказа. Зрелищ там намного больше, чем хлеба. И вот, свой голос решило подать издание, само название которого того и требует. Да, я про газету "Голос Армении". Ту самую, которую десятилетиями врала своим гражданам, тиражируя ложь про "непобедимость" армянской армии и про "слабость" Азербайджана.

Ясное дело, что признавать свою глупую ложь "голосистые" журналисты не хотят. Им проще вымести злость на ком-то ином. На сей раз в роли кого-то иного решено было выставить гражданскую супругу армянского премьера Анну Акопян. Повод состоял в том, что приближается годовщина начала 44-дневной войны, "однако тысячи обездоленных матерей, вдов, покинутых невест не могут найти утешения". Коротко коснувшись общего горя армянских женщин, "голосистое" решило сфокусировать внимание на мадам Акопян.

"Между тем в последней войне супруга премьер-министра Анна Акопян сколотила женский отряд, удостоившийся множества издевательских оценок из-за ухоженных воительниц, с модными прическами, макияжем, в отглаженных одеяниях. Они с бравым видом улыбаются в кадрах, иллюстрируя сообщения о своих необыкновенных подвигах. Кстати, таким же неестественным и неприемлемым являются послевоенные фото о посещении Анной Акопян семей погибших в войне.

Роскошь гостьи и скромность очага жертвы, очевидное безразличие выражающей соболезнование и неизбывное горе хозяйки дома, фальшь утешительных слов и трагедия потерявших свою кровиночку - все это на космическом расстоянии друг от друга", указало оно.

Как бы ничего нового во всем перечисленном нет. В Азербайджане также с иронией наблюдали за словами и поступками мадам Акопян. Ничего иного, кроме насмешек, не удостоилась в нашей стране и идея с созданием женского батальона, который был назван "Эрато". Что уже забавно. Ведь, Эрато - муза любовной поэзии в греческой мифологии. Дочь Зевса и Мнемосины. Какое все они имеют отношения к Армении, к мадам Акоппян и ее дамам, что были собраны для фотосессии в военной форме?! Или Эрато, Зевс, Мнемосина уже были объявлены древнеармянскими мифологическими персонажами?!

Идем далее. "Голосистое" армянское издание так и не признало, что женский батальон "Эрато" мадам Акопян была вынуждена формировать по той простой причине, что 10.000 армянских мужчин предприняли не сложный маневр под названием дать стрекача. Проще говоря, они стали дезертирами. Причем, были и случаи, когда "непобедимые" переодевались в женскую одежду, совершая побег с поля боя. Учитывая огромные потери в погибших и раненных, у армянской стороны просто не было иного выхода, кроме как и женщин привлекать на войну.

И в этой связи отмечу, что "голосистое" издание вспомнило про еще один женский отряд, но уже воевавший в Первую Карабахскую. Назывался он, как утверждает " Голос Армении" тоже весьма примечательно - "Парандзем". Это - армянская царица, супруга царя Аршака II. Но вначале, она была женой его племянника Гнепа. Дальше еще интереснее. Парандзем была вынуждена делить ложе Аршака II с другой его женой - римлянкой Олимпией. Это возбудило в ней ревность и она решилась извести соперницу. Поскольку Олимпия была очень осторожной и никогда не вкушала непроверенной пищи, Парандзем пошла на страшное злодеяние - по её приказу некий нечестивый иерей по имени Мрджюник умертвил царицу Олимпию отравленным вином.

Но и это еще не все.В результате войны, которую Аршак II проиграл персидскому шаху Шахпуру, Парандзем вместе с другими пленными угнали в Персию. Для ее поругания шах Шапур велел возвести на площади своей столицы специальную постройку, в котором каждый желающий мог совокупиться с низложенной царицей. В общем, печальной была ее участь. Но возникает резонный вопрос- неужели в истории Армении не было женщины более достойной, чем та, которая была женой сначала племянника а потом дяди, которая отравила еще одну жену своего мужа, а в итоге была угнана в плен и подверглась групповому изнасилованию?! Впрочем, это риторический вопрос. Особенно, учитывая то, что армяне всего мира ныне гордятся Ким Кардашьян, ставшей известной благодаря мягко говоря, не благодаря своему интеллекту или хоть каким-то талантам.

Акпер Гасанов

