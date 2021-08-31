Шуша как символ Победы и процветания Азербайджана

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в очередной раз посетили освобождённые азербайджанские территории и приняли участие в открытии ряда восстановленных объектов в городе Шуша, а также в церемонии открытия Дней поэзии Вагифа. Постепенно, благодаря усилиям главы Азербайджанского государства, за короткий срок удалось не только начать восстановление практически стертых с лица земли населённых пунктов Карабахского региона Азербайджана, но и начать строительство совершенно новых транспортных коммуникаций, объектов инфраструктуры, включая международные аэропорты в городах Физули и Лачин, а также новых автомобильных дорог.

Буквально за 10 месяцев с момента окончания Второй Карабахской Войны, Азербайджану не только удалось начать процесс восстановления ранее уничтоженных армянскими оккупантами городов и сел, но и построить современные автомобильные дороги по совершенно новым маршрутам, которых не было ранее. Сразу же после окончания боевых действий, азербайджанское руководство взяло курс на скорейшее восстановление освобождённых территорий и возвращения почти 1 миллиона беженцев. Закончилось строительство международного аэропорта в городе Физули, который был заложен в начале года и уже в ближайшее время сможет принимать авиалайнеры. Параллельно этому, продолжается активное строительство железной и автомобильной дорог по направлению к азербайджано-армянской границе, в рамках Зангезурского коридора. Будучи всегда верным международным обязательствам, Азербайджан старается в самое короткое время завершить это строительство, создав все необходимые условия для открытия транспортного коридора, который необходим всем странам региона Южного Кавказа.

Особой гордостью всего азербайджанского народа является восстановление сердца Азербайджана, культурной столицы - города Шуша. Этот город всегда пользовался особой любовью всего Азербайджана, так как был известен, как Родина основоположника профессиональной азербайджанской музыки - Узеира Гаджибекова, великого певца Бюльбюля, поэта и государственного деятеля Молла Панаха Вагифа, поэтессы Хуршудбану Натаван и многих других выдающихся деятелей культуры Азербайджана. Именно поэтому Президент Ильхам Алиев проявляет особую заботу и внимание в восстановлении этого дорогого для всех азербайджанцев исторического города.

Многие азербайджанцы наверняка помнят, что падение Шуши в мае 1992 года, в результате предательства и постыдной борьбы за власть, стало тяжелым ударом для азербайджанского народа, став несмываемым чёрным пятном в истории страны. Не секрет, что Шуша стала жертвой того, что "ура-патриоты" из тандема Мусават/ ПНФА, в целях захвата политической власти в Азербайджане, вместо того, чтобы собрав все силы организовать оборону этой неприступной крепости, к которой рвались армянские вооруженные силы, отозвали большую часть вооруженных формирований в Баку, чтобы захватить власть. С тех пор, этот город находился под армянской оккупацией, вплоть до освобождения 8 ноября 2020 года. Армянская сторона, прекрасно зная о значении этого города для Азербайджана, делала все, чтобы стереть все напоминания об азербайджанской принадлежности Шуши. В Шушу переселялись незаконные армянские переселенцы из других стран, уничтожались азербайджанские культурные памятники, перебивались азербайджанские надписи на постройках, разрушались дома и азербайджанские могилы. На переговорах армянская сторона категорически отказывалась даже обсуждать вопрос освобождения Шуши и возвращения туда азербайджанских беженцев, мотивируя это тем, что мол этот город исторически был армянским и должен навсегда им остаться. Следует отметить, что исторически большая часть населения города Шуша всегда была азербайджанской и сам город был столицей Азербайджанского Карабахского ханства. Армянская сторона всегда пыталась заполучить контроль над этим городом-крепостью, который являлся символом принадлежности всего Карабахского региона Азербайджана.

Для этого неоднократно армянскими сепаратистами предпринимались действия захватить Шушу, как например, во времена Азербайджанской Демократической Республики 1918-1920 годов, так и позже, в советское время. Шуша была районным центром Шушинского района бывшего НКАО, который был практически на 90% населён азербайджанцами. Именно благодаря мудрой политике руководителя республики Гейдара Алиева, который в целях недопущения провокационных действий, зная об армянских высоких покровителях в союзном центре, сделал город Шушу культурным центром и здравницей всесоюзного масштаба.

По инициативе Гейдара Алиева, в Шуше стали проводиться ежегодные фестивали, дни культуры союзных республик, открывались музеи и культурные центры, отмечались памятные даты, связанные с уроженцами этого города.

Общенациональный Лидер Гейдар Алиев не только поддерживал проведение такого рода мероприятий, но и часто лично принимал участие в них, посещая город Шушу. Наряду с этим, в Шуше были построены многочисленные санатории и дома отдыха, в которых отдыхали туристы со всего Советского Союза. В 70-е годы ХХ века делалось все необходимое, для развития города Шуша и превращения его в один из наиболее развитых и современных городов Азербайджана.

После падения Шуши, армянские оккупанты сделали все, чтобы стереть все следы Азербайджанского культурного наследия, а также старались окончательно арменизировать город. В целях недопущения обсуждения вопроса освобождения Шуши в рамках переговоров Минской группы ОБСЕ, армянская сторона пошла на то, что перенесла туда "парламент" опереточного "арцаха", стремясь навечно закрепить оккупацию. Но всем призрачным надеждам армянских оккупантов был положен конец 8 ноября 2020 года, когда бойцы спецназа азербайджанской армии, взобравшись по отвесным неприступным скалам, освободили город Шушу, вынули навсегда кинжал из кровоточащей раны Азербайджанского народа.

В годы армянской оккупации Шуша, из цветущего курортного и исторического города, превратилась в полуразрушенный населенный пункт, куда оккупационные власти смогли разместить немного более 1000 незаконных переселенцев. Город постепенно приходил в полный упадок и стал городом- призраком. Сразу же после освобождения Шуши, по поручению Президента Ильхама Алиева, были предприняты меры по восстановлению инфраструктуры города. Началось строительство стратегической дороги Победы: Физули - Шуша, а также работа по новому генеральному плану города. За короткий срок были решены все вопросы, связанные с энергоснабжением и водоснабжением, а также полностью решён вопрос обеспечения связью и интернетом.

Все эти работы были проведены без помощи каких-либо международных структур, то есть за счёт только средств азербайджанского бюджета. Это означает, что все необходимое по подготовке возвращения беженцев на освобожденные территории, Азербайджан проводит самостоятельно. Решением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики город Шуша был объявлен культурной столицей и историко- архитектурным заповедником. Буквально за несколько месяцев, в городе Шуша было отремонтирована гостиница, ряд административных зданий, были открыты супермаркеты, пекарня, а также началось строительство гостиницы "Карабах", которая была открыта Президентом Ильхамом Алиевым 29 августа 2021 года. Очень скоро в Шушу вернутся азербайджанские беженцы, для которых сейчас восстанавливаются жилые здания, школы и объекты быта. Согласно генеральному плану, город станет одним из самых современных населенных пунктов Азербайджана, в котором будут проводиться международные мероприятия, музыкальные фестивали и другие мероприятия, а также станет центром туризма и отдыха.

Таким образом, Азербайджан в самые кратчайшие сроки, не только начал восстанавливать освобожденные территории, но наряду с этим стал проводить в Шуше различные культурные мероприятия, такие как музыкальный фестиваль Хары Бюль Бюль и Дни поэзии Вагифа, ещё раз доказывая, что конфликт практически закончен, необходимо перейти к фазе созидания и строительства.