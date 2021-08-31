Шуша как символ Победы и процветания Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Пярвина Мирзазаде
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в очередной раз посетили освобождённые азербайджанские территории и приняли участие в открытии ряда восстановленных объектов в городе Шуша, а также в церемонии открытия Дней поэзии Вагифа. Постепенно, благодаря усилиям главы Азербайджанского государства, за короткий срок удалось не только начать восстановление практически стертых с лица земли населённых пунктов Карабахского региона Азербайджана, но и начать строительство совершенно новых транспортных коммуникаций, объектов инфраструктуры, включая международные аэропорты в городах Физули и Лачин, а также новых автомобильных дорог.
Буквально за 10 месяцев с момента окончания Второй Карабахской Войны, Азербайджану не только удалось начать процесс восстановления ранее уничтоженных армянскими оккупантами городов и сел, но и построить современные автомобильные дороги по совершенно новым маршрутам, которых не было ранее. Сразу же после окончания боевых действий, азербайджанское руководство взяло курс на скорейшее восстановление освобождённых территорий и возвращения почти 1 миллиона беженцев. Закончилось строительство международного аэропорта в городе Физули, который был заложен в начале года и уже в ближайшее время сможет принимать авиалайнеры. Параллельно этому, продолжается активное строительство железной и автомобильной дорог по направлению к азербайджано-армянской границе, в рамках Зангезурского коридора. Будучи всегда верным международным обязательствам, Азербайджан старается в самое короткое время завершить это строительство, создав все необходимые условия для открытия транспортного коридора, который необходим всем странам региона Южного Кавказа.
Особой гордостью всего азербайджанского народа является восстановление сердца Азербайджана, культурной столицы - города Шуша. Этот город всегда пользовался особой любовью всего Азербайджана, так как был известен, как Родина основоположника профессиональной азербайджанской музыки - Узеира Гаджибекова, великого певца Бюльбюля, поэта и государственного деятеля Молла Панаха Вагифа, поэтессы Хуршудбану Натаван и многих других выдающихся деятелей культуры Азербайджана. Именно поэтому Президент Ильхам Алиев проявляет особую заботу и внимание в восстановлении этого дорогого для всех азербайджанцев исторического города.
Многие азербайджанцы наверняка помнят, что падение Шуши в мае 1992 года, в результате предательства и постыдной борьбы за власть, стало тяжелым ударом для азербайджанского народа, став несмываемым чёрным пятном в истории страны. Не секрет, что Шуша стала жертвой того, что "ура-патриоты" из тандема Мусават/ ПНФА, в целях захвата политической власти в Азербайджане, вместо того, чтобы собрав все силы организовать оборону этой неприступной крепости, к которой рвались армянские вооруженные силы, отозвали большую часть вооруженных формирований в Баку, чтобы захватить власть. С тех пор, этот город находился под армянской оккупацией, вплоть до освобождения 8 ноября 2020 года. Армянская сторона, прекрасно зная о значении этого города для Азербайджана, делала все, чтобы стереть все напоминания об азербайджанской принадлежности Шуши. В Шушу переселялись незаконные армянские переселенцы из других стран, уничтожались азербайджанские культурные памятники, перебивались азербайджанские надписи на постройках, разрушались дома и азербайджанские могилы. На переговорах армянская сторона категорически отказывалась даже обсуждать вопрос освобождения Шуши и возвращения туда азербайджанских беженцев, мотивируя это тем, что мол этот город исторически был армянским и должен навсегда им остаться. Следует отметить, что исторически большая часть населения города Шуша всегда была азербайджанской и сам город был столицей Азербайджанского Карабахского ханства. Армянская сторона всегда пыталась заполучить контроль над этим городом-крепостью, который являлся символом принадлежности всего Карабахского региона Азербайджана.
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