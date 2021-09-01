Завершились каникулы депутатов Милли Меджлиса

Депутаты Милли Меджлиса сегодня возвращаются c каникул.

Как передает Day.Az, согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, депутаты уходят на каникулы два раза в год - с 15 июля по 30 августа и с 1 по 15 января.

В период каникул депутаты Милли Меджлиса считаются находящимися в отпуске.

При созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса в период каникул, каникулы Милли Меджлиса приостанавливаются на период проведения внеочередной сессии, а депутаты на этот период отзываются из отпуска.

В соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики Милли Меджлис собирается ежегодно на весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая. Осенняя сессия начинается 30 сентября и продолжается до 30 декабря.