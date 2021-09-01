Делегация во главе с Кямраном Алиевым совершила визит в Турцию

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым по приглашению председателя Верховного Суда Турецкой Республики Мехмета Акарджи и Генерального прокурора Бекира Шахина посетила Анкару с целью участия в открытии нового административного комплекса Верховного суда и Генеральной прокуратуры Турции, а также для участия в международном симпозиуме.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.