https://news.day.az/politics/1374995.html Делегация во главе с Кямраном Алиевым совершила визит в Турцию
Делегация во главе с Кямраном Алиевым совершила визит в Турцию
Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым по приглашению председателя Верховного Суда Турецкой Республики Мехмета Акарджи и Генерального прокурора Бекира Шахина посетила Анкару с целью участия в открытии нового административного комплекса Верховного суда и Генеральной прокуратуры Турции, а также для участия в международном симпозиуме.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
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