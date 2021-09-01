Армяне пытаются прибрать к рукам еще и Дальний Восток

Армяне покатились по просторам Российской Федерации, занимая и осваивая все новые города и веси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, армяне продолжают мигрировать в другие страны, особенно после войны и усилившегося нежелания жить в собственном государстве. В большей степени армянские переселенцы движутся в Россию -близко, комфортно, доступно. Тем более, россиян легче всего убедить в том, что чем больше армян - представителей "древнейшей и культурнейшей расы" осядет в России, тем больше блага это несет "отсталым" россиянам.

На юге России уже яблоку негде упасть от широкого армянского присутствия. Поэтому создается опасность, что армяне при таких активных потоках переселения могут вступить в конкуренцию друг с другом, так как русских и всех остальных они уже давно потеснили из доходных сфер бизнеса и прочих социальных ниш. Да и потом, слишком много внимания сейчас привлечено к росту армянского влияния в Краснодаре, Сочи, Ростове, Адлере,Ставрополе и других южных городах РФ.

И потому армяне теперь нацелились и на другие регионы России, в том числе на Восток. Благо их диаспора уже повсюду пустила корни, насаждает свои традиции, культурные центры, хачкары, храмы, язык. Армянская диаспора Владивостока также уверенно растет и увеличивает свое политическое влияние.

Скоро и на Дальнем Востоке, как и по всему Краснодарскому краю, будет запущено внедрение "системы национального образования и преподавания армянского языка и арменоведческих предметов".

С Кубанью все ясно, но теперь и на Дальнем Востоке все чаще звучит армянская речь. И не только на бытовом уровне. Теперь россиянам придется внимать даже мировую классику на армянском языке.

Так, во Владивостоке в сентябре - в рамках развития театрального искусства на Дальнем Востоке - пройдет Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. На этом фестивале состоится показ знаменитой "Пышки" Ги де Мопассана даже не на французском, а на... армянском языке.

"Это оригинальная постановка армянского Национального театра "Амазгаин". Спектакль уже произвел фурор на Чеховском фестивале, теперь его ждут во Владивостоке", - отмечает одно из российских агентств.

Интересно, как мог спектакль на армянском языке "произвести фурор на Чеховском фестивале"? А теперь его оказывается "ждут" во Владивостоке? Интересные настали времена...