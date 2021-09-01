Фонд «YAŞAT» отправил в Турцию еще 3 участников войны

Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще трех тяжелораненых участников Отечественной войны, сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.

Сообщается, что Сулейманлы Агиль Акиф оглу, Алиев Чингиз Ягуф оглу и Салимзаде Турал Васоф оглу пройдут обследование, лечение и реабилитацию в Турции.

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение азербайджанских военнослужащих до их полного выздоровления.

Фонд продолжает отправлять на лечение за рубеж тяжелораненых участников войны, и до настоящего времени на лечение в Турцию отправлено 126 военнослужащих, 73 из которых завершили лечение и вернулись на родину. Фонд также обеспечивает их лекарственными средствами для лечения.

Для обращения в Фонд и ознакомления с его деятельностью запущен портал yashat.gov.az

С отчетностью Фонда можно ознакомиться на https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также работает call-center - 8110.