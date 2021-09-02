"Богатое освещение города, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди"

"Зависть развязывает языки, тогда как восхищение их сковывает", - сказал известный французский писатель Оноре де Бальзак. Именно это сейчас происходит с нашими соседями, когда они со стороны наблюдают, какая масштабная работа по восстановлению проводится в освобожденной от оккупации культурной столице Азербайджана - городе Шуша.

Все эти месяцы с окончания 44-дневной войны армяне, подняв вой на весь мир, пытаются доказать армянскую принадлежность города Шуша, заявляют о каких-то фальсификациях с азербайджанской стороны, разрушении некоего "армянского наследия", называют "заселение Шуши азербайджанскими беженцами" - политической провокацией и т.д. и т.п. Все мы прекрасно помним, какую истерику, шквал возмущения вызвал в Армении проведенный в мае нынешнего года фестиваль "Хары бюльбюль". Со смесью зависти и злости армяне наблюдали из Ханкенди, изнывающего от нехватки питьевой воды, с постоянными перебоями с подачей электричества, работой мобильной связи, проблемами с работой, за праздничным салютом в Шуше. Ведь никогда еще расстояние между беспросветной нищетой и стремительным развитием не было столь малым.

После оккупации города Шуша вандалами были разрушены все исторические, культурные памятники. Оккупация Шуши была большой трагедией нашего народа. И сегодня, всего через 9 месяцев, колыбель азербайджанской культуры, обретшая второе дыхание после освобождения, превращается в один из самых красивых уголков мира и уже радует глаз восстановленными памятниками, музеями, современными гостиницами, восстанавливаются и строятся новые мечети, проведены очень современные, качественные дороги, в том числе Дорога Победы.

Как следствие, уже даже в некоторых армянских СМИ можно наблюдать сдержанное восхищение проводимыми в Шуше созидательными работами. Так, газета "Грапарак" в своей статье под заголовком "Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуши (Шуша - прим. редакции)" пишет: "Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шуши (Шуша - прим. редакции) дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город. Богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Степанакерта (Ханкенди - прим. редакции).

И это естественное положение вещей, армянскому обществу придется постепенно смириться с мыслью, что истинным хозяином этих земель является Азербайджан. Ведь, как сказал на днях на церемонии открытия Дней поэзии Вагифа в Шуше Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как бы армяне ни старались, они не смогли представить Шушу как армянский город. "Если это был армянский город, то почему он находился в таком состоянии? Почему находился в разрушенном состоянии? Почему не построено ни одного здания? Кроме трех-четырех вилл армянских чиновников, не построено ни одного нового здания. Все старые здания разрушены, исторические постройки разрушены...Армяне осушили все 17 из семнадцати родников. Если это был армянский город, то почему вы осушили эти родники?", - отметил глава государства.

C этими словами трудно не согласиться, особенно, учитывая то, что сам премьер Армении Никол Пашинян после поражения в войне заявлял, что "Шуши был несчастным, бесцветным городом". "Нам был нужен Шуши? А если был нужен - почему он был в таком состоянии? Какие инвестиции там осуществлялись?", - отмечал армянский премьер.

Восстановление города Шуша началось с 14 января, и за короткий срок проделана большая работа. Но это только начало, работа там кипит и ведется в режиме 24\7. В итоге же только на первом этапе там планируется построить 25 жилых зданий, будет восстановлено 36,2 км дорог, проложено 17,6 км новых дорог, а также будут восстановлены природные леса и парки Шуши, созданы новые зеленые коридоры.

Вместо того, чтобы распылять свои силы на зависть и злость, на жалкие попытки доказать свои мифы и урвать чужие земли, нашим соседям следовало бы поучиться и уделить внимание инфраструктуре своих немногочисленных городов, находящихся в плачевном состоянии.

Талех Агавердиев