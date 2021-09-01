https://news.day.az/politics/1375057.html СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в поездке в Шуше
СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в поездке в Шуше
В рамках мероприятия "Медиатур в Азербайджан" СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в поездке в Шуше.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду находящийся в поездке корреспондент Trend.
В рамках поездки зарубежные журналисты осмотрели памятники Хуршудбану Натаван, Узеиру Гаджибейли и Бюльбюлю, которые были расстреляны армянами во время первой Карабахской войны, затем побывали в Шушинской крепости и на Джыдыр дюзю.
Отметим, что в поездке участвуют журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.
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