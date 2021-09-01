МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху, сообщает Day.Az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РФ.

"1 сентября состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко и заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова.

В ходе развернутого обмена мнениями обсужден комплекс актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении МИД России.