Устраняется ущерб, причиненный предпринимателям в результате провокации Армении во время 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщили Day.Az в Государственной налоговой службе, в соответствующих районах рабочие группы Государственной комиссии, созданной распоряжением главы государства от 6 ноября 2020 года, провели исследования, выявлен ущерб имуществу 294 субъектов предпринимательства и оценен объем ущерба. Было установлено, что общая сумма ущерба, нанесенного имуществу 294 субъектов предпринимательства в период Отечественной войны, составляет 4 741 647,0 манат.

Приняты соответствующие меры и начата выплата средств пострадавшим предпринимателям. К концу августа 245 субъектов предпринимательства было перечислено 4 261 941,0 манатов на соответствующие банковские счета. Процесс продолжается.