Минобороны Азербайджана опровергло сообщение о смерти армянского военнослужащего

В последнее время официальные и неофициальные представители Армении распространяют необоснованные заявления о нарушениях режима прекращения огня азербайджанскими военнослужащими, лесных пожарах, угоне скота, различном давлении на жителей сел и других вопросах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Минобороны, распространенная сегодня в армянских СМИ информация о гибели армянского военнослужащего в результате выстрела из снайперской винтовки со стороны азербайджанской армии также является ложной и провокационной. Сегодня в указанном в отчете направлении подразделениями азербайджанской армии не было произведено никаких выстрелов.

"Мы заявляем, что преступления и кровавые инциденты в армянской армии являются результатом царящих там произвола и неуставных отношений, и эти события не имеют ничего общего с азербайджанской армией", - говорится в сообщении.