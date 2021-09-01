Агентство государственной поддержки НПО выступило с заявлением в связи с пленными, заложниками и пропавшими без вести лицами

Сегодня Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики провело онлайн-конференцию, посвященную 30 августа - Международному дню насильственных исчезновений (пропавших без вести).

Как сообщили Day.Az в агентстве, перед участниками конференции выступил заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Эльдар Самедов. Он подробно рассказал о преступлениях против человечности, таких как геноцид и этнические чистки, совершенных в результате захватнической политики Армении, бесчеловечном обращении с заложниками, а также о сборе информации о пропавших без вести азербайджанцах, принятии соответствующих мер по возвращению этих людей в Азербайджан, совместной деятельности Государственной комиссии с соответствующими местными организациями.

Затем конференция продолжилась под модерацией заместителя председателя наблюдательного совета агентства, высокопоставленного сотрудника Администрации Президента Вюсала Гулиева.

В заключительной конференции от имени азербайджанских неправительственных организаций было принято заявление в связи с лицами, которые стали пленными, заложниками и пропали без вести в результате военной агрессии и оккупации азербайджанских территорий вооруженными силами Армении.