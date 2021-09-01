Азербайджанские артиллеристы успешно завершили участие в конкурсе "Мастера артиллерийского огня"

Завершился конкурс "Мастера артиллерийского огня", проходивший в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021".

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, азербайджанские артиллеристы, которые, продемонстрировав высокий профессионализм, соревновались с представителями девяти стран, заняли по итогам конкурса третье место.

Команды Казахстана и России заняли первое и второе места соответственно.

Отметим, что церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня" состоится 2 сентября.