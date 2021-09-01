https://news.day.az/politics/1375302.html Азербайджанские артиллеристы успешно завершили участие в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские артиллеристы успешно завершили участие в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" - ФОТО - ВИДЕО
Завершился конкурс "Мастера артиллерийского огня", проходивший в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021".
Как сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, азербайджанские артиллеристы, которые, продемонстрировав высокий профессионализм, соревновались с представителями девяти стран, заняли по итогам конкурса третье место.
Команды Казахстана и России заняли первое и второе места соответственно.
Отметим, что церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня" состоится 2 сентября.
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