Жители Кельбаджара после 28 лет разлуки посетили родные края

Сегодня группа жителей Кельбаджарского района по прошествии 28 лет посетила родной район, сообщает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.

В рамках программы поездки они возложат цветы на территорию, где в тоннеле были истреблены уроженцы района, посетят территорию, где произошла трагедия в Башлыбеле, могилу Национального героя Азербайджана Шахлара Шукюрова в селе Зульфугарлы, а также побывают в селе Гюнешли.

Отметим, что поездка организована Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.