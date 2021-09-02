https://news.day.az/politics/1375356.html Жители Кельбаджара после 28 лет разлуки посетили родные края - ФОТО
Жители Кельбаджара после 28 лет разлуки посетили родные края - ФОТО
Сегодня группа жителей Кельбаджарского района по прошествии 28 лет посетила родной район, сообщает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.
В рамках программы поездки они возложат цветы на территорию, где в тоннеле были истреблены уроженцы района, посетят территорию, где произошла трагедия в Башлыбеле, могилу Национального героя Азербайджана Шахлара Шукюрова в селе Зульфугарлы, а также побывают в селе Гюнешли.
Отметим, что поездка организована Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
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