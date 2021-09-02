Назначен новый спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии

Назначен новый заместитель помощника генерального секретаря по иностранным делам и политике безопасности и новый специальный представитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии.

Как сообщает Day.Az, на эту должность назначен испанский дипломат Хавьер Коломина.

Отмечается, что Коломина уже приступил к работе.

Следует отметить, что ранее этот пост занимал Джеймс Аппатурай.