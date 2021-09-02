https://news.day.az/politics/1375472.html Назначен новый спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии
Назначен новый спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии
Назначен новый заместитель помощника генерального секретаря по иностранным делам и политике безопасности и новый специальный представитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии.
Как сообщает Day.Az, на эту должность назначен испанский дипломат Хавьер Коломина.
Отмечается, что Коломина уже приступил к работе.
Следует отметить, что ранее этот пост занимал Джеймс Аппатурай.
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