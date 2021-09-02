Азербайджанские военные вышли в финал конкурса «Танковый биатлон»

Азербайджанские танкисты, участвующие в конкурсе "Танковый биатлон", проводимом в Москве в рамках "Армейских международных игр-2021", вышли в финал.

Как сообщает Day.Az, азербайджанские танкисты на финальном этапе конкурса, который состоится 4 сентября на полигоне Алабино в Московской области, посоревнуются с танкистами из России, Китая и Казахстана.