https://news.day.az/politics/1375505.html Азербайджанские военные вышли в финал конкурса «Танковый биатлон» - ФОТО
Азербайджанские военные вышли в финал конкурса «Танковый биатлон» - ФОТО
Азербайджанские танкисты, участвующие в конкурсе "Танковый биатлон", проводимом в Москве в рамках "Армейских международных игр-2021", вышли в финал.
Как сообщает Day.Az, азербайджанские танкисты на финальном этапе конкурса, который состоится 4 сентября на полигоне Алабино в Московской области, посоревнуются с танкистами из России, Китая и Казахстана.
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