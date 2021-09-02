https://news.day.az/politics/1375595.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ирану.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД в Twitter.
"Глубоко опечалены известием о ДТП с участием автобуса в иранской провинции Курдистан. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
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