МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ирану.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД в Twitter.

"Глубоко опечалены известием о ДТП с участием автобуса в иранской провинции Курдистан. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.