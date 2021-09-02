В ходе конкурса «Кубок моря» выполнены артиллерийские стрельбы по воздушным целям

В ходе конкурса "Кубок моря" экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Казахстана и Ирана выполнили упражнение "Артиллерийская стрельба по воздушной цели".

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на этом этапе командам было поручено уничтожить воздушную цель артиллерийским огнем после сброса на корабль авиабомбы с самолета условного противника.

Военные моряки высокопрофессионально выполнили поставленные задачи.