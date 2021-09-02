https://news.day.az/politics/1375650.html Мотострелковые подразделения в Нахчыване проводят учения с боевыми стрельбами - ФОТО - ВИДЕО
Мотострелковые подразделения в Нахчыване проводят учения с боевыми стрельбами - ФОТО - ВИДЕО
В учебном центре и на полигонах личный состав мотострелковых подразделений Отдельной общевойсковой армии Нахчывана привлечен к активным учениям, сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В учениях, организованных в полевых условиях на территории со сложным рельефом, командиры проверяют обращение личного состава с оружием, теоретические знания и практические навыки подчиненных.
В занятиях по совершенствованию навыков личного состава по уничтожению целей и выживанию на поле боя оценивается уровень владения оружием.
В учениях выполняются практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.
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