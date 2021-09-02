Взгляды Низами на женщину выглядят как целостная философская система

Взгляды великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви на женщину, перешагнувшие мировоззрения своей эпохи на несколько столетий, выглядят как целостная философская система.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова в ходе организованной Международным центром Низами Гянджеви онлайн-конференции на тему "880-летие Низами Гянджеви и его вклад в мировое наследие".

Депутат отметила, что Низами Гянджеви, безусловно, входит в число самых выдающихся поэтов и мыслителей мировой литературы, чье наследие прославляется во всем мире.

"Великий Низами, живший и творивший 880 лет назад, подарил мировой литературе ценное сокровище - "Хамсу", которое объединяет пять поэм - "Сокровищницу тайн", "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц", "Искандер-наме", "Хосров и Ширин". В 880-летии великого поэта можно с уверенностью сказать, что эта сокровищница, изображающая реальную жизнь и пропагандирующая мудрые идеи, питала моральный дух человечества и очищала сердца", - сказала Микаилова.

Она отметила, что великолепные произведения Низами, подчеркивающие высокие общечеловеческие ценности, переступают все границы и получают всеобщее признание.

"По произведениям поэта созданы миниатюры и картины, поставлены спектакли, оперы и балеты, сняты фильмы, написаны книги. Низами - часть мировой литературы, произведения которой часто цитируются в ряде шедевров. Например, сюжет поэмы "Семь красавиц" Низами послужил основой для написания знаменитой оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини "Турандот". Так же и немецкий мыслитель Иоганн Гете в своем произведении "Западно-восточный диван" упоминает героев поэм Низами - Ширин и Фархад, Меджнун и Лейли. Женщины являются одной из важных составляющих творчества Низами - его героини мудрые, сильные, умные, верные и красивые! Низами широко воспевает высокие качества женщин - их добродетель и патриотизм, чувство материнства и любви, благородство и милосердие, смелость и интеллект, все то великое, что прошло через века и олицетворяет высшие человеческие качества", - сказала Микаилова.

Как отметила депутат, женщины в произведениях Низами нашли свое художественное отражение со всей красотой и величавостью, верностью и искренностью.

"Великий поэт подтверждает право женщины на любовь. По его мнению, она рождена для любви и хранит верность любви. Причем, все это отражено в его произведении, сокровищнице мировой поэзии "Хамсе" в тот период средневековья, когда отношения к женщинам были как к потребительской вещи. Он видит в женщине личность, во многом равную мужчине, способную совершать высокие поступки, одним из первых в мировой литературе раскрывая гендерные вопросы. Образы произведений "Хамсе" - Лейли и Мехин Бану, Ширин и Нушаба - далеки от всяких средневековых порядков. Характерные им внутренняя стихия, свобода размышления и принятия решений, благородство и прозрачность - вот что считается главным богатством женщин в творчестве поэта. Посредством женских образов своих произведений поэт в этом духе хотел воспитать и перевоспитать своих современников и потомков, содействовать формированию у них уважительного отношения к женщине. Поэтому взгляды Низами на женщину, перешагнувшие мировоззрения своей эпохи на несколько столетий, выглядят как целостная философская система", - сказала она.

Микаилова добавила, что прогрессивное отношение поэта к женщине, отличающееся от мнения предшественников и современников, привлекло внимание исследователей, которые высоко оценили его позицию и место в отношении к женщине не только в истории азербайджанской литературы, но и всей мировой литературы.

"Каждая строка в "Хамсе" пронизана любовью к матери, отчизне, любовью к доброте, красоте человеческой души и окружающему мирозданию и, конечно же, любовью к женщине, как призыва в общечеловеческом масштабе, так и любовью к избраннице его сердца. Наверное, это рок судьбы, но будучи женатым три раза, Низами по окончании каждого своего произведения терял любимую женщину. В конце концов он обратился к Аллаху со словами: "Боже, почему за каждую поэму я должен пожертвовать женой?" Особенно он благоволил своей первой жене Агджагыз, которой посвятил множество поэтических строк. Даже свою любовь к Родине Низами показывает в поэме "Искендер-наме" через женский образ, яркими красками описывая красоту и величие древнего города Барда, расположенного в живописном уголке Карабаха, восхищаясь красотой, справедливостью и достоинством правительницы Нушабы, которая противостоит Александру Македонскому. Находясь под впечатлением ее мужества и мудрости, Александр Македонский отказывается покорять этот край. Более того, когда он узнает, что враги захватили Барду и взяли в плен Нушабу, уничтожает их и одерживает победу", - сказала депутат.

Она отметила, что в поэме "Сокровищница тайн" Низами через обращение пожилой женщины к Султану Санджару выражает свой протест тирании, призывает к правосудию и справедливости, любить и беречь свою страну: "В преданиях о любви шаха Хосрова к красавице Ширин поэт впервые отводит главную роль героине, наделяя её высокими моральными качествами, раскрывает чувства, способные подвигнуть к неимоверным поступкам А эпопея любви Лейли и Маджнуна показывает всю глубину чувства непорочной любви, жизни, посвященной обретению личного счастья. А в основу поэмы "Семь красавиц" положена легенда о шахе Бахрам Гуре и семь рассказов его жён-царевен из различных народов, живущих в семи дворцах, каждый из которых посвящён какой-либо планете и дню недели и имеет соответствующий цвет. В каждом их своих жен шах черпает так недостающие в его жизни качества и жизненную мудрость. И это все лишь малая часть того, что я могу сказать о женских образах в творчестве Низами, который сквозь века в своих строках пронес чувства гуманизма, любви, почтения и уважения к женщинам".