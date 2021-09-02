В Агдаме планируется реализовать проекты на основе "зеленых технологий".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в освобожденном от оккупации Агдамском районе, включая город Агдам, Эмин Гусейнов в ходе визита с представителями СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета на освобожденные территории Азербайджана.

"Агдамский район является одним их самых солнечных районов Азербайджана. Здесь очень много солнечных дней, что говорит о большом потенциале в плане выработки солнечной энергии. Агдам входит в Карабахскую экономическую зону. Даже в советское время здесь действовало около 17 различных предприятий. Мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы не только восстановить город, но и создать все условия, для того, чтобы наши соотечественники, которые были в свое время изгнаны, вернулись в свои родные дома. Мы приветствуем появление здесь иностранных инвесторов. Для них обеспечены благоприятные условия в плане ведения бизнеса и создания рабочих мест. Нам очень важна поддержка близких нам стран и друзей", - сказал Гусейнов.