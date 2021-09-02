Платформа "шести" (идея запуска консультативного регионального механизма с участием Азербайджана, Армении, Грузии, России, Ирана и Турции) отвечала бы интересам всех ее потенциальных участников, могла бы внести вклад в укрепление мира, доверия, привести к стимулированию экономических процессов и сотрудничества на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией остается в фокусе внимания Москвы. Это также является центральной темой политики Баку и Еревана. Наши основные усилия сконцентрированы на реализации трехсторонних договоренностей. В числе приоритетов решение гуманитарных задач в Карабахе, деэскалация напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе", - сказала она.