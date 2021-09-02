Новый российский сопредседатель МГ ОБСЕ совершит визит на Южный Кавказ

Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Ховаев совершит визит на Южный Кавказ. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Мы поддерживаем активизацию работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию на основе имеющегося мандата и при адекватном учете новых региональных реалий. Тройка могла бы содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном, а также решению гуманитарных вопросов, и это послужило бы предпосылкой для перехода к обсуждению уже политических проблем. Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ как раз совершит поездку в регион", - сказала она.