USAID продолжит поддерживать Азербайджана в борьбе с пандемией COVID-19, сообщили Trend в представительстве USAID в Азербайджане, передает Day.Az.

Как сообщили в представительстве, недавно дополнительное финансирование в размере миллиона долларов было предоставлено Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК).

В рамках дополнительного финансирования ожидается, что ВОЗ расширит текущий проект PROACT-care в Азербайджане, чтобы улучшить усилия по профилактике инфекций в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и повысить их способность поддерживать основные медицинские услуги.

В сотрудничестве с Обществом Красного Полумесяца Азербайджана уязвимым общинам в стране будет оказана помощь по внедрению методов профилактики инфекций для сдерживания распространения коронавируса, а также будет обеспечена психосоциальная поддержка, чтобы справиться с текущими проблемами в связи с пандемией.

Благодаря дополнительному финансированию Соединенные Штаты уже выделили 6,6 миллиона долларов для поддержки ответных мер Азербайджана на немедленные и долгосрочные медицинские и экономические последствия пандемии COVID-19.

"За счет этих средств было поддержано обучение 1300 медицинских работников, предоставлены продовольственные и гигиенические посылки более чем 80 тысячам человек из 16 тысяч семей в Баку и регионах Азербайджана, расширен охват профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, что затронуло более чем 3 миллиона человек", - сказал представитель USAID.