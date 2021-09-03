Брехня тотального банкрота: в какую позу поставил Армению Никол Пашинян?

Банкротства бывают разные- экономические, морально-нравственные, политические. Уникальность нынешней ситуации в Армении состоит в том, что во главе данного государства находится персонаж, умудрившийся воплотить в себе все три вида банкротства. Да, Никол Пашинян и его партия победила на внеочередных парламентских выборах в Армении. Но данный факт вовсе не отрицает, а подтверждает вердикт, вынесенный армянскому премьеру.

Потому, что феномен его "успеха" состоит в том, что оппонировали Пашиняну две настолько отталкивающие персоны, что нужно проиграть им было просто невозможно. Да, Роберт Кочарян и Серж Саргсян - два бывших карабахских сепаратиста, которые стали долларовыми миллиардерами за счет грабежа находившихся более четверти века под оккупации территорий нашей страны, а также и Армении, вызывающие лютую ненависть у подавляющего большинства граждан самой отсталой страны региона.

Именно благодаря им Армения лишилась львиной доли атрибутов своих суверенитета и независимости. Именно благодаря им произошел сильнейший раскол в армянском обществе на представителей "карабахского клана" и жителей Армении. И именно они и их ставленники создавали мифы о "непобедимости" армянской армии и "непроходимости" армянских оборонительных сооружений на оккупированных территориях нашей страны.

Все их преступления, вся их ложь вылезла наружу в ходе 44-дневной войны. Именно понимание и признание всего этого со стороны львиной части армянского общества и привело к результатам внеочередных парламентских выборов. Выбирали меньшее из зол. Выбор пал на Пашиняна и это был показатель глубины падения Армении, как территории, которое ошибочно называет себя государством.

Только ироничной оценки заслуживает ситуация, при которой власть в стране сумел удержать тот, кто своими заявлениями и действиями спровоцировал 44-дневную войну, а потом проиграл ее разгромно, положив от шести до восьми тысяч жизней своих соотечественников на алтарь своей глупости, политической близорукости, авантюризма.

Именно в бытность Никола Пашиняна премьер-министром Армении была спровоцирована провокация в Товузском направлении. Ее целью была попытка вовлечения России и ОДКБ в армяно-азербайджанский конфликт. Цель эта не была достигнута. В том числе и потому,что Азербайджан, не являясь членом ОДКБ, имеет в Организации весь значительно более высокий, чем Армения, которая состоит там.Впрочем, вовсе не это было главной провокацией Пашиняна.

Это он танцевал в пьяном угаре в Шуше. Это он является автором заявления "Карабах-это Армения и точка". Прекрасно помню, с каким восторгом в Армении встретили это заявление Пашиняна. И что в итоге? Он спровоцировал войну, не сумев просчитать реальный баланс сил, войдя в новейшую историю Армении в качестве капитулянта . В каком состоянии он вынужденно подписал трехстороннее заявление от 10 ноября прошлого года, в будущем расскажут те, кто был в этот момент рядом с Пашиняном. Не исключаю, что их откровения ужаснут армянское общество.

Но, уже сейчас можно говорить о том, что Арменией правит тот, кто виновен в развязанной и позорно проигранной войне. Соответственно, сейчас и далее, любые речи Пашиняна , касательно будущего Карабаха нужно воспринимать с известной долей иронии. Перед нами банкрот, опасающийся за свою жизнь, понимающий риск теракта в отношении него.

Перед нами тот, кто виновен в том, что бедность в РА существенно выросла, бешеная инфляция сожрала и имевшиеся у населения небольшие сбережения, инвестиции обмелели, га государственный долг грозно вспучился. Говоря языком цифр, государственный долг Армении уже превышает 9 млрд долларов. С января по июль правительство увеличило долг страны на 1 млрд долларов.В настоящее время на каждого гражданина Армении приходится долг в размере 3032 доллара, для покрытия которых не созданы соответствующие условия.

Госдолг РА уже приблизился к отметке в 70% ее ВВП, хотя по армянскому же законодательству он не должен превышать 60%. У Армении просто нет денег. Она является государством-банкротом. И вот уже армянские переселенцы из освобожденного от многолетней армянской оккупации азербайджанского города Лачин провели акцию протеста перед зданием правительства в Ереване. Протестующие требовали от властей выплатить им компенсацию за потерянные дома или предоставить статус беженца, чтобы они смогли покинуть Армению.

Да, они мечтают уехать из Армении. А те, у кого есть такая возможность, спешат ею воспользоваться. В итоге, население РА стремительно сокращается. Вот такие они- итоги правления Никола Пашиняна. Который , будем называть вещи своими именами, поставил свою страну на колени. Но, осуществив столь позорный маневр, он продолжает делать столь же провокационные заявления, что уже привели к 44-дневной войне и разгрому армянской армии.

Пашинян снова утверждает, что "право народа Карабаха на самоопределение является неоспоримым". О том, что никогда не было "народа Карабаха", а были граждане определенной , ранее оккупированной территории Азербайджана армянской национальности, он "забыл". Как и о том, что сейчас, по итогам 44-дневной войны, их численность не превышает и 25.00 человек. Именно столько проживает в городе Ханкенди, который входит в состав Карабахской экономической зоны.

Они не живут, а выживают. Там нет постоянной и нормально оплачиваемой работы, за исключением той, что нашли дамы с заниженной социальной ответственностью. Там постоянные перебои с подачей электроэнергии, газа, там глючит мобильная связь. Там практически нет воды. А впереди зима и что будет с обеспечением города газом- еще нужно понять.

И вот в этих условиях когда очевиден лавинообразный рост проблем Армении и когда армяне ищут возможности, дабы покинуть и Ханкенди и Ереван, Пашинян позволил себе очередное пафосное заявление. "Карабах на сегодняшний день хоть и ранен, но он стоит и имеет полную поддержку и содействие Армении и всего армянства", - утверждает он. И это не просто ложь. Это примитивная и вызывающая смех брехня того, кто поставил свою страну, проживающих в Ханкенди армян даже не на колени,а в позу одного из летних знаков Зодиака.Это слова абсолютного политического банкрота. Это слова того, чьи обещания имеют особенность заканчиваться для армянского народа новыми и новыми трагедиями.

Акпер Гасанов