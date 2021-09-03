ВС Азербайджана пресекли провокацию армян в направлении Шуши

3 сентября с 01:00 до 02:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли интенсивному обстрелу позиции одного из наших подразделений в направлении города Шуша.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Благодаря бдительности и незамедлительным действиям военнослужащих азербайджанской армии противник, понеся потери, был подавлен.

Командование российских миротворцев и совместный российско-турецкий мониторинговый центр проинформированы о случившемся.

Минобороны заявляет, что в случае попыток совершения такого рода провокаций, с азербайджанской стороны и впредь будет обеспечено принятие адекватных мер в рамках законодательства Азербайджанской Республики.