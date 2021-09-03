Война в Карабахе закончилась.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией о современной дипломатии на марафоне "Новое Знание".

Как отметил Лавров, теперь, когда война в Карабахе закончилась, есть основания для разблокировки политического процесса, транспортных и экономических связей, было бы логично, если бы Армения и Турция возобновили усилия по нормализации отношений.

Он добавил, что Россия готова самым активным образом поддержать их.