https://news.day.az/politics/1375961.html Война в Карабахе закончилась, есть основания для разблокировки политического процесса - Заявление Лаврова
Война в Карабахе закончилась, есть основания для разблокировки политического процесса - Заявление Лаврова
Война в Карабахе закончилась.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией о современной дипломатии на марафоне "Новое Знание".
Как отметил Лавров, теперь, когда война в Карабахе закончилась, есть основания для разблокировки политического процесса, транспортных и экономических связей, было бы логично, если бы Армения и Турция возобновили усилия по нормализации отношений.
Он добавил, что Россия готова самым активным образом поддержать их.
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