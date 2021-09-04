Армен Григорян в роли Ульяны Васильевны Бунши

В советской кинокомедии "Иван Васильевич меняет профессию" есть немало смешных моментов. Одним из них является следующий эпизод. Милиция задерживает как реального царя Ивана Грозного, так и Ивана Васильевича Буншу. Вскоре появляется жена Бунши и видит, что перед ней два мужа (для нее оба на одно лицо, она не подозревает, что второй из них - совсем не ее муж.)

Ульяна Васильевна полагает, что сошла с ума на фоне всех последних событий, заявляет, обращаясь к обоим "мужьям": "И тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат". Эта фраза потом часто использовалась, когда кто-то хотел показать, что окончательно запутался меж трех сосен. А вспомнился этот эпизод в связи с речами секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

Он указал, что Армения готова к делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, о чем руководство страны уже заявляло. При этом, по его словам, никаких работ в этом направлении сейчас не ведется. "Армянская сторона сейчас ждет реакции со стороны Азербайджана", - подчеркнул Григорян. Он надеется, что эта реакция будет положительной, что, в свою очередь, позволит начать работы для скорейшего урегулирования кризиса на границе.

Не знаю, находит ли Григорян нечто забавное или героическое в том, чтобы представлять в качестве решения руководства своей страны то, от чего оно ранее отказывалось, но его речи заставляют говорить о том, что главой СБ РА взята на вооружение "логика" поведения Ульяны Васильевны Бунши. Ведь, в реальности о необходимости начала процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянских границ давно уже говорили все, кроме руководителей Армении.

В частности, еще 18 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил о необходимости начала переговоров о делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул важность ведения этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Позже, о том же говорили официальные представители России и Турции. "Долгосрочное урегулирование возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Инициатива Президента России на этот счет хорошо известна. Мы сегодня говорили о том, как обеспечить её быструю реализацию. Мы подтвердили нашу готовность всячески помогать этому процессу", - сказал глава МИД России в ходе встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Ранее о том же говорил и Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган. "Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа. Мы готовы работать со всеми сторонами, которые хотят использовать такой исторический шанс. На повестке наше предложение о создании "Платформы пяти" или "Платформы шести" с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана и Армении. Мы предложили включить сюда и Грузию. Если такая площадка будет организована, в регионе станет намного спокойнее", - сказал турецкий лидер.

И его предложение уже нашло поддержку со стороны России. "Платформа "шести" (идея запуска консультативного регионального механизма с участием Азербайджана, Армении, Грузии, России, Ирана и Турции, предложенная президентом Турции Р.Т.Эрдоганом во время подписания Шушинской декларации отвечала бы интересам всех ее потенциальных участников, могла бы внести вклад в укрепление мира, доверия, привести к стимулированию экономических процессов и сотрудничества на Южном Кавказе", заявила на своем традиционном еженедельном брифинге глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

О чем все это говорит? О том, что Армению "вылечили". Да, официальный Ереван пытается лавировать, делая заявления, призванные успокоить националистические круги, в первую очередь дашнаков и "карабахский клан". Эти силы десятилетиями делали политический и финансовый капитал на неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Они воровали миллиардами и потому они пытались и пытаются свалить всю вину за поражение Армении в 44-дневной войне исключительно на премьер-министра Никола Пашиняна.

Да, он действительно сделал немало провокационных шагов и заявлений, после которых 44-дневная война стала неизбежной. Но, именно Роберт Кочарян и Серж Саргсян десятилетиями грабили Армению и ее армию, что и стало главной причиной ее провала, поражения и капитуляции. Ясное дело, что признавать все это Робик и Сержик не хотят. Потому и стараются они и их сторонники, вместе с дашнаками, всячески противодействовать началу процесса делимитации и демаркации границ, а шире, установлению долгосрочного мира в регионе.

Пашинян, прекрасно понимая реальное положение дел в экономике своей страны, а ее внешний долг растет, достигнув уже катастрофической отметки в 9 миллиардов долларов, вынужден искать пути выхода из тупика. А выход там, где вход. Армении нужно начать осуществлять шаги, о которых давно говорят в Баку, Москве, Анкаре. Иного выхода у нее просто нет.

Запад, кроме как словами поддержки, ничем ей не поможет. Улететь всей страной поближе к Франции, Армения не может. Ее соседями были, есть и будут Азербайджан и Турция. Которые говорят, что война закончена и пора жить в новых реалиях, создавать новый, мирный Южный Кавказ. Что возможно только при условии уважения территориальной целостности Азербайджана, только при отказе официального Еревана от тех мифов, что завели Армению в тупик, превратив ее в самое отсталое государство региона. Проще говоря, Армении пора "вылечиваться". И процесс этот, не так быстро как хотелось бы, но все же идет.

Акпер Гасанов