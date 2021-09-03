Состоялась церемония закрытия конкурса «Кубок моря» - ФОТО
Завершился конкурс "Кубок моря", проходивший в рамках "Армейских международных игр - 2021", передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Сегодня, 3 августа, в иранском городе Энзели состоялась церемония закрытия конкурса.
В мероприятии приняли участие главы делегаций стран-участниц, военный атташе Азербайджана в Исламской Республике Иран полковник Эльвин Гасымов, а также военные атташе других стран, члены судейской комиссии и представители СМИ.
На церемонии закрытия победителям были вручены кубки, медали и ценные подарки.
По итогам трех этапов соревнования первое место заняла команда Ирана, второе место - российская команда, а третье место разделили команды Азербайджана и Казахстана.
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