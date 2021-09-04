Армяне долгие годы наживались на живописных уголках Кяльбаджара и домах азербайджанцев

2 сентября группа жителей Кяльбаджара впервые после освобождения их района посетила родные края. Кяльбаджарцы пришли в ужас от увиденного здесь: разрушены историко-культурные памятники, вывезены камни домов и школ, подожжены уцелевшие жилища, разворочены надгробные камни, вырыты некоторые могилы и вырваны золотые зубы покойников...

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, посетив родные земли, жители села Гюнешли встретили также вывески с объявлениями о сдаче в аренду во время оккупации ненавистным врагом благодатных пастбищ, а также уцелевших домов,. передает Day.Az

Оказывается, армяне не только эксплуатировали подземные и наземные ресурсы Кяльбаджара, но и зарабатывали деньги, сдавая эти места в аренду как туристическое направление.

Житель Гюнешли, заведующий отделом Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Санан Гусейнов говорит, что узнал двор своего дома по родникам и фруктовым деревьям: "Я здесь родился и вырос. В этом селе родились мой отец Эльдар, мой дед Аббас, его дед Гусейн, его дед Наджафгулу, мой прадед Хейирбек. Наше село имеет многовековую историю. Как ненавистные армяне могут утверждать, что эти земли принадлежат им? В нашем селе были два источника. Приехав сюда, я увидел, что на одном из источников написано "аренда", то есть "сдается". Рядом был дом. В течение 28 лет враг сдавал в аренду наши источники, пастбища и дома, получая за это прибыль. То, что эти места не принадлежат им, они еще раз подтвердили, когда поджигали дома, покидая район. Как человек может сжечь свой дом?".

По словам жителей села, в результате вандализма, совершенного врагом, в селе Гюнешли были разрушены древний албанский храм, здание школы, дома, памятники, купола и другие достопримечательности.

Другой житель Метлеб Азизов, посетивший село Гюнешли, также был шокирован увиденным. Но он говорит, что недалек тот день, когда эти места будут восстановлены и в их домах будут проводить свадьбы: "Кяльбаджар был взят без кровопролития. В результате успешной и решительной политики Президента Ильхама Алиева мы вернулись в родные края. Наш район сильно изменился, будто здесь жили дикие племена. Но я верю, что здесь станет еще лучше, чем было".

Жители Кяльбаджара пришли в ужас от увиденного, но они верят в будущее. Их радует стремительные восстановительные и строительные работы, стартовавшие на родных землях, строительство дорожной инфраструктуры, начало сооружения Муровского тоннеля.