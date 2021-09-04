https://news.day.az/politics/1376251.html Комитет Милли Меджлиса по науке и образованию проведет заседание
Комитет Милли Меджлиса по науке и образованию проведет заседание
В рамках осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана пройдут заседания парламентских комитетов.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, восьмого сентября состоится заседание комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.
В повестку заседания, которое состоится в формате видеоконференции, включены два вопроса:
- обсуждение плана деятельности комитета на осеннюю сессию 2021 года;
- отчет о работе, проделанной комитетом в течение внеочередной сессии Милли Меджлиса в 2021 году.
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