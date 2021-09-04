Комитет Милли Меджлиса по науке и образованию проведет заседание

В рамках осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана пройдут заседания парламентских комитетов.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, восьмого сентября состоится заседание комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.

В повестку заседания, которое состоится в формате видеоконференции, включены два вопроса:

- обсуждение плана деятельности комитета на осеннюю сессию 2021 года;

- отчет о работе, проделанной комитетом в течение внеочередной сессии Милли Меджлиса в 2021 году.