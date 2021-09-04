МИД Азербайджана выразил Турции соболезнования

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции.

Как передает Day.Az, в связи с этим размещена публикация на странице МИД в Twitter:

"Мы очень опечалены известием о столкновении грузового поезда и микроавтобуса в провинции Текирдаг в братской Турции. Да упокоит Аллах души погибших в результате ДТП, желаем пострадавшим исцеления".

Отметим, что в турецком городе Текирдаг в районе Эргене произошло страшное ДТП. Грузовой поезд, следовавший из Эдирне в направлении Черкезкой, врезался на переезде в микроавтобус. В результате ДТП 6 человек погибли, 7 получили травмы.