Азербайджан выразил протест России по дипломатическим каналам

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева прокомментировала указание на официальном сайте Единой торговой информационной системы России (zakupki.gov.ru) сепаратистской т.н. "НКР" в связи с объявлением о тендере по обеспечению временно размещенных на территории Азербайджана миротворцев.

Как сообщила Day.Az Л.Абдуллаева, МИД Азербайджана немедленно выразило России протест по дипломатическим каналам: "До сведения противоположной стороны было доведено то, что подобная ошибочная информация не соответствует духу дружеских отношений и сотрудничества между двумя странами.

Противоположная сторона, в свою очередь, отметила, что проблема является технической ошибкой, и сообщила, что будут предприняты соответствующие шаги для ее устранения, а также то, что в будущем будут внимательно относиться к подобным вопросам".