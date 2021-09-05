Развивающийся промышленный центр Южного Кавказа

Третий по численности и второй по величине промышленный центр Абшерона город Сумгайыт в очередной раз появился в центре внимания азербайджанской прессы.

3 сентября Президент Ильхам Алиев посетил Сумгайыт. Глава государства принял участие в открытии Общества с ограниченной ответственностью "Азмонбат" в Сумгайытском химическом промышленном парке. Затем глава государства принял участие в открытии Сумгайытского судебного комплекса. Президент Ильхам Алиев также ознакомился с условиями, созданными в новой полной средней школе номер 20 города Сумгайыт на 1100 ученических мест, построенной Фондом Гейдара Алиева. Помимо этого, глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента очередного жилого комплекса в рамках проекта льготного жилья. Наконец, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады-насосной станции электростанции "Сумгайыт", построенной в рамках Программы реабилитации энергосистемы.

Глава государства регулярно совершает визиты в Сумгайыт, уделяя пристальное внимание развитию города. Участие Президента Ильхама Алиева в открытии новых предприятий и объектов инфраструктуры в регионах демонстрирует намерение главы государства обеспечить всестороннее развитие экономики Азербайджана. В то время когда весь мир, включая Азербайджан, борется с пандемией COVID-19, и большинство стран мира столкнулись с экономическими трудностями, в нашей стране благодаря решительной воле Президента Ильхама Алиева продолжаются все социальные и инфраструктурные проекты.

Азербайджан является современной и стремительно развивающейся в мире страной, которая остается верна своей истории и традициям. Развитие наблюдается как в Сумгайыте, так и в других городах и регионах страны. Тот факт, что за последние 16 лет Президент Ильхам Алиев посетил Сумгайыт более 20 раз, свидетельствует о внимании и заботе к этому региону. По указаниям главы государства в последние годы было принято много мер для развития города. Сегодня Сумгайыт стал современным промышленным центром, и на местных предприятиях работают тысячи человек. В результате Сумгайыт переживает процесс быстрого развития во всех областях, и благосостояние населения улучшается день ото дня.

Визит главы государства обрадовал каждого жителя Сумгайыта, поскольку абсолютное большинство азербайджанцев поддерживает внутреннюю политику Президента Ильхама Алиева, которая нацелена на построение сильного и самодостаточного Азербайджана.

Строительство социальных объектов, объектов образования и культуры, внимание к окружающей среде Сумгайыта создают основу для успешной реализации внушительных по объему программ. Вокруг Сумгайыта создан ряд крупных технопарков. Ввод в эксплуатацию технопарков внесет важный вклад в экономику Азербайджана. В то же время уделяется особое внимание образовательному процессу и профессиональному образованию в Сумгайыте.

В советский период огромная доля экономики Азербайджана приходилась на нефтяную промышленность. Сегодня Азербайджан добился диверсификации экономики, которая опирается на потенциал каждого отдельного региона. Вновь открываемые объекты, рабочие места, улучшение социального положения людей - все это создает имидж нового Азербайджана.

Неслучайно во время визита в регионы Президент Ильхам Алиев вместе с субъектами хозяйствования участвует в открытии школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. После каждого визита из резервного фонда Президента Ильхама Алиева выделяются средства на строительство школ или реконструкцию инфраструктуры в регионе. Это свидетельствует об особом внимании главы государства к развитию всех регионов Азербайджана, а также успешной политики трансформации нефтяных доходов в человеческий капитал.

Нельзя не отметить расположенный в городе Сумгайытский технологический парк, где функционирует более 10-и заводов. В Парке ведется строительство нескольких предприятий. Сюда вкладывают инвестиции как государственный, так и частный сектор. В то же время строится стекольный завод, который также позволит устранить зависимость от импорта стекла. Также были построены заводы по производству полимеров и карбамида. Эти два промышленных предприятия будут играть важную роль в развитии ненефтяной промышленности и роста ненефтяного экспорта.

Раньше в Сумгайыте была очень плохая экологическая ситуация, и он был одним из самых экологически загрязненных городов. Однако сегодня город стал намного чище и все новые предприятия соответствуют экологическим нормам. Сегодня обновляется инфраструктура города, Сумгайыт растет и развивается день ото дня, где создаются большие возможности для людей. Все это делается для каждого гражданина страны, чтобы он мог жить лучше и комфортнее.

Абдул Керимханов

главный редактор Day.Az