Азербайджанские артиллеристы вернулись в Баку

Азербайджанские артиллеристы-участники конкурса "Мастера артиллерийского огня", состоявшегося в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021", 4 сентября вернулись в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, отмечается, что в конкурсе, участниками которого были артиллеристы девяти стран, наша команда удостоилась третьего места. Офицер Азербайджанской Армии полковник-лейтенант Ахмедов Намик стал победителем в номинации "Лучший тренер", а состав во главе с гизирем Эльшадом Оруджевым победил в номинации "Лучший состав".