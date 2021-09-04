Состоялась церемония закрытия «Международных армейских игр - 2021»

В подмосковном парке "Патриот" состоялась торжественная церемония закрытия "Международных армейских игр - 2021", передает Day.Az в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие замминистра обороны Азербайджана - командующий Сухопутными войсками генерал-майор Энвер Эфендиев и представители других стран, представленных на конкурсе.

Церемония закрытия включала в себя совместную концертную программу известных российских исполнителей, а также коллективов-участников конкурса "Армия культуры".

Мероприятие завершилось салютом.

Отметим, что азербайджанские военнослужащие приняли успешное участие в соревнованиях "Танковый биатлон" и "Армия культуры" в России, "Кубке моря" в Иране и соревнованиях "Мастера артиллерии" в Казахстане в рамках "Международных армейских игр - 2021".