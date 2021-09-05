В аэропорту Физули приземлился самолет AZAL «KARABAKH»

Сегодня в Международном аэропорту Физули состоялось знаменательное событие. Перед окончательной сдачей в эксплуатацию в первом аэропорту освобожденного Карабаха приземлился тестовый рейс, вылетевшего из Баку самого крупного пассажирского самолета "Азербайджанских Авиалиний" - Airbus A340-500.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии", символическим моментом стало то, что данный самолет носит название "KARABAKH" (самолеты во флоте AZAL названы в честь районов и городов Азербайджана).

Помимо этого, сегодня в аэропорту Физули приземлился и один из крупнейших грузовых самолетов - Boeing 747-400, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silk Way. Этим самолетом впервые в Карабах были доставлены грузы авиасообщением.

Время полета по маршруту Баку-Физули на пассажирском самолете составило около 35 минут.

"Все это стало возможным благодаря непосредственному контролю над строительством со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как отметил глава государства, этот аэропорт станет воздушными воротами в Карабах. Хочу отметить, что несмотря на короткие сроки аэропорт в Физули был построен со всеми высокими требованиями, предъявляемыми международным аэропортам", - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

В Международном аэропорту в Физули сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров. ВПП полностью оснащена инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ИКАО. Это позволит аэропорту принимать любой тип самолетов. Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров.

Завершено строительство вышки Управления воздушным движением (УВД), оснащенной автоматизированными системами УВД. Это позволит начать полеты в аэропорт в Физули в соответствии со стандартами ICAO и IATA. Для обеспечения полного контроля аэронавигационной системы и полетов над освобожденными территориями внедряются новые международные воздушные трассы полетов.

Также готовы основные трансформаторные подстанции и линии электропередачи, предназначенные для обеспечения электроэнергией будущего аэровокзального комплекса. Завершено строительство котельных и других вспомогательных помещений.

Перед пассажирским терминалом, сдача в эксплуатацию которого запланирована на конец сентября, построена стоянка на 150 автомобилей. Также ведется строительство автомобильной дороги, соединяющей Международный аэропорт в Физули с "Дорогой Победы ("Zəfər Yolu") и магистральной дорогой, ведущей в город Шуша. Кроме того, проводятся работы по озеленению на территории воздушной гавани.

Отметим, что также по поручению главы государства продолжается строительство международных аэропортов в Лачинском и Зангиланском районах.