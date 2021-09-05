Началась поездка группы жителей Агдама в свой родной город.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Твиттер написал специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

"Сегодня группа жителей Агдама впервые совершила поездку в Агдам. Едем в Агдам", - отметил спецпредставитель Президента Азербайджана.