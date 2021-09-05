https://news.day.az/politics/1376427.html Началась поездка группы жителей Агдама в свой родной город
Началась поездка группы жителей Агдама в свой родной город
Началась поездка группы жителей Агдама в свой родной город.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Твиттер написал специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов.
"Сегодня группа жителей Агдама впервые совершила поездку в Агдам. Едем в Агдам", - отметил спецпредставитель Президента Азербайджана.
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