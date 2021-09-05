Госпогранслужба Азербайджана будет действовать в Международном аэропорту Физули

В Международном аэропорту Физули будет действовать и Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

Об этом сказал Trend полковник-лейтенант ГПС Азербайджана Рашад Мешадиев, передает Day.Az.

Мешадиев отметил, что для него большая честь находиться в аэропорту, который Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев назвал воздушными воротами Карабаха.

"Наряду с другими услугами, здесь будет действовать и соответствующий отдел ГПС. Ведутся работы по оснащению созданного в аэропорту подразделения пограничного контроля соответствующими техническими средствами и персоналом", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Международном аэропорту Физули состоялось знаменательное событие. Перед окончательной сдачей в эксплуатацию в первом аэропорту освобожденного Карабаха приземлился вылетевший из Баку тестовым рейсом самый крупный пассажирский самолет "Азербайджанских Авиалиний" - Airbus A340-500.