Мы также будем вместе участвовать в открытии аэропортов в Восточном Зангезуре

Пассажирский самолет "KARABAKH" и один из крупнейших грузовых самолетов Boeing 747-400 совершили технические полеты в международный аэропорт Физули, который является воротами в Карабах.

Об этом сказал в воскресенье Trend вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Эльдар Гаджиев по случаю совершения тестового рейса пассажирским и грузовым самолетами из Баку в международный аэропорт Физули, передает Day.Az.

"Трудно передать словами чувства каждого из нас. Всего год назад наши земли были под оккупацией, а 11 месяцев назад на этих землях шли ожесточенные бои. Выражаем признательность нашему Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву и армии Азербайджана. Добро пожаловать в Карабах!" - сказал он.

Гаджиев отметил, что по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева уже началось строительство двух аэропортов в Восточном Зангезуре: "Надеюсь, в ближайшие годы мы будем участвовать и в открытии этих аэропортов в Восточном Зангезуре".