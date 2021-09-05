Минобороны опровергает армянскую ложь

"Распространенная в армянской прессе информация о преднамеренном поджоге пастбищ в приграничных территориях азербайджанскими военнослужащими является очередной ложью официальных лиц этой страны и клеветой".

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

В Минобороны еще раз заявили о том, что такая информация безосновательна и не имеет отношения к Азербайджанской Армии.