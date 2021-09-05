https://news.day.az/politics/1376480.html Минобороны опровергает армянскую ложь - ЗАЯВЛЕНИЕ
Минобороны опровергает армянскую ложь - ЗАЯВЛЕНИЕ
"Распространенная в армянской прессе информация о преднамеренном поджоге пастбищ в приграничных территориях азербайджанскими военнослужащими является очередной ложью официальных лиц этой страны и клеветой".
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
В Минобороны еще раз заявили о том, что такая информация безосновательна и не имеет отношения к Азербайджанской Армии.
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