Дан старт проекту «Братская бригада» с участием Турции и Азербайджана

В целях обеспечения взаимодействия между Турцией и Азербайджаном, а также планирования, управления учениями и принципами их выполнения в соответствующем виде дан старт проекту "Братская бригада".

Об этом заявила официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пынар Кара, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представитель министерства отметила, что в настоящее время ведется совместная подготовка и обучение соответствующих делегаций ВС Азербайджана и Турции.

"Исходя из принципа "Два государства, одна нация", мы со всеми своими возможностями и дальше будем стоять рядом с нашими азербайджанскими братьями, с которыми мы вместе и в горе, и радости", - сказала Кара.