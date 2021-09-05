Дан старт проекту «Братская бригада» с участием Турции и Азербайджана – Минобороны Турции
В целях обеспечения взаимодействия между Турцией и Азербайджаном, а также планирования, управления учениями и принципами их выполнения в соответствующем виде дан старт проекту "Братская бригада".
Об этом заявила официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пынар Кара, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Представитель министерства отметила, что в настоящее время ведется совместная подготовка и обучение соответствующих делегаций ВС Азербайджана и Турции.
"Исходя из принципа "Два государства, одна нация", мы со всеми своими возможностями и дальше будем стоять рядом с нашими азербайджанскими братьями, с которыми мы вместе и в горе, и радости", - сказала Кара.
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