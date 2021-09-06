Великое возвращение: кое-что о позиции радикальных лжецов

Состоялась поездка группы агдамцев в свой родной, освобожденный в результате 44-дневной войны, город. Жители некогда цветущего города, превращенного армянскими оккупантами и варварами в Кавказскую Хиросиму, посетили Джума-мечеть и совершили там намаз. Эта мечеть нуждается в капитальном ремонте, она разрушена. Армянские вандалы, так любящие сочинять о себе легенду, отказываются признавать быль- их бесчеловечное отношение ко всему, что связано с Азербайджаном и азербайджанцами.

А тем временем, всю эту быль, всю правду о масштабах варварства армянской стороны уже увидели и еще увидят сотни и сотни представителей зарубежных СМИ, блогеры, политики и дипломаты, представители общественности. Вернувшись в свои страны, они расскажут о том кошмаре, который увидели. Так, правда об армянах-варварах станет известна миллионам и миллионам жителей самых разных государств мира.

Впрочем, речь сейчас не столько об армянах, сколько о тех азербайджанцах, которые до начала 44-дневной войны, в ходе нее и по ее окончании ведут себя так, что даже сложно подобрать максимально точное слово для обозначения, характеристики их поведения. Потому, что это больше, чем ложь, предательство и подлость. Это, скорее, полное отсутствие каких-либо морально-нравственных сдерживателей ради борьбы с нынешним руководством Азербайджана.

Да, я сейчас говорю о представителях отечественной радикальной оппозиции, как проживающей в Азербайджане, так и перебравшейся за рубеж. Прекрасно помню, как часто, с какой твердой убежденностью в голосе они вещали, что руководство нашей страны, Президент Азербайджана Ильхам Алиев не хочет возвращения оккупированных армянской стороной наших земель. Да, такие речи были. Рукописи не горят, архивы все помнят!

Были и разговоры о том, что никто не позволит Азербайджану вернуть свои земли силовым путем. Мол, забудьте, граждане республики о такой перспективе. Есть же США, Франция и Россия, есть мировое армянство. Маленький Азербайджан никогда не осмелится бросить им всем вызов. А они для себя уже решили, что все оккупированные территории нашей страны навсегда останутся за Арменией. Да, такие речи тоже были.

А сколько было лживых, гнусных речей о том, что уровень боеспособности азербайджанской армии не позволит ей одержать историческую победу над противником! Находились "эксперты" из числа профессиональных провокаторов, которые несли ахинею о том, что новая война в Карабахе закончится нашим поражением, потерей новых наших земель. Увы, такое тоже было.

Все эти речи доносились в унисон с бравадой армянской стороны. И служили они одной и той же цели- посеять в азербайджанском обществе недоверие, страх, сомнения. Сейчас, авторы этих поразительной циничных и лживых утверждений стараются не вспоминать о них. Но мы все помним. В том числе и ту ложь, что лилась в ходе 44-дневной войны.

На сей раз радикальные в своей готовности лгать дамы и господа, снова действуя в унисон с армянской пропагандой, тиражировали чушь о том, что азербайджанская армия не выигрывает, что наступление заглохло, что мы несем какое-то совершенно фантастическое количество жертв. И эта ложь раз за разом опровергалась. Азербайджанская армия, уверенно и героически освобождала один населенный пункт за другим.

В конечном итоге, освобождена была великая Шуша. Флаг Азербайджана взвился в этом святом для азербайджанцев городе. Были освобождены, в общей сложности семь ранее оккупированных районов нашей страны. Это огромные территории и чтобы понять масштабы подвига азербайджанской армии, необходимо своими глазами увидеть освобожденные территории. Только так, увидев все те оборонительные сооружения, что десятки лет строил враг, понимаешь, что случилось то, о чем невозможно говорить без восторга и восхищения!

И сейчас, когда руководство страны, совершенно не делая никакого различия между своими сторонниками и представителями оппозиции, организовывает вояжи на освобожденные территории, вчерашние критиканы могут увидеть, сколь цинична и омерзительна была вся их ложь. Некоторые, кстати, из побывавших на освобожденных территориях радикалов, устыдились. Они поняли, что были использованы втемную, что напрасно тиражировали все то, что распространяла армянская пропаганда.

В то же время, есть профессиональные лгуны из числа радикалов, которые придумали новую ахинею. Мол, руководство Азербайджана осознанно не допускает своих граждан на освобожденные территории. Любой здравомыслящий и просто совестливый человек понимал всю абсурдность данного утверждения. Потому, что земли освобождались для того, чтоб вернуть жизнь на огромной территории Карабаха!

Потому, что все эти территории усеяны минами, которые установили армяне. Они, кстати, до сих пор не вернули все карты минных полей. Чем тормозят темпы восстановительных работ, а значит и возвращения азербайджанцев в родные очаги. Но вместо осуждения армян, мы видели гнусную ложь в отношении руководства Азербайджана.

И вот, эта ложь также обнуляется. Агдамцы, физулинцы, лачинцы, шушинцы возвращаются на земли своих предков, в родные очаги. Возвращаются со слезами на глазах. Иначе и невозможно, понимая масштаб чуда, совершенного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и нашей армией. Иначе и невозможно, вспоминая десятилетия жизни вдали от родных очагов. Иначе и невозможно, увидев пепелища на месте некогда цветущего края.

Таким, цветущим, будет весь Карабах. Опять же- благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который шокировал и восхитил мир дважды- одержав победу в 44-дневной войне и какими-то невероятными темпами восстанавливая все освобожденные территории. Уже есть генпланы всех крупных освобожденных городов. Уже ведется работа в их рамках. Уже построена Дорога Победы, уже совершен полет в построенном Международном аэропорте в Физули, который сыграет важную роль в развитии региона, в осуществлении перевозок для ускоренного выполнения восстановительных работ на этих территориях, учитывая расстояние между столицей Азербайджана и Карабахом.

Точно так же, быстро и качественно, будут построены аэропорты в освобожденных Зангилане и Лачине. В целом же, уже через несколько лет, превращенные армянскими варварами в выжженную землю освобожденные территории нашей Родины станут пригодными для жизни. Постепенно же, они будут превращены в поистине райское место. Что тогда скажут отечественные оппозиционеры, чья радикальность выражается в отрицании очевидного- исторических достижений Президента Азербайджана Ильхама Алиева? Не знаю. Впрочем, это и не важно. Потому, что они сами себя, своей ложью и цинизмом, превратили в тех, на кого не стоит обращать внимания каравану, идущему вперед.

Акпер Гасанов